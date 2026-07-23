cordoglio del m5s

Il Movimento Cinque Stelle dell'Umbria ha annunciato la morte di Maura Manili, avvenuta all'età di 57 anni. La donna, che aveva combattuto con determinazione una lunga malattia, è deceduta recentemente. Il partito ha espresso il proprio cordoglio per la perdita. La notizia è stata diffusa attraverso comunicati ufficiali del movimento.

OTRICOLI Il Movimento Cinque Stelle Umbria piange la scomparsa di Maura Manili. Il M5S "esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Maura Manili, venuta a mancare all’età di 57 anni dopo aver affrontato con grande forza una lunga malattia. Maura è stata consigliera comunale del Movimento 5 Stelle a Otricoli, ricoprendo il proprio ruolo con passione, serietà e spirito di servizio verso la comunità. Ha rappresentato con autenticità i valori del Movimento, distinguendosi per la sua sensibilità, la sua umanità e la capacità di costruire relazioni sincere con le persone". "Chi l’ha conosciuta ricorderà il suo sorriso, la sua gentilezza e il suo amore per la cultura e per la musica – continua il M5S –, passioni che ha saputo condividere con tanti nel corso degli anni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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