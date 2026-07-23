Contenzioso su derivati il Comune incassa 2,4 milioni

Il Comune ha ricevuto 2,4 milioni di euro in seguito a un accordo sul contenzioso riguardante i derivati. L’operazione, chiamata ‘saldo e stralcio’, prevede un pagamento di 300mila euro per chiudere la causa. La giunta comunale ha approvato recentemente i dettagli dell’accordo con una banca, relativo a un procedimento ancora in corso davanti alla Cassazione.

Un ‘ saldo e stralcio ’, come si chiama in gergo l’operazione, da 300mila euro, per chiudere il contenzioso sui derivati. Di recente la giunta comunale di Faenza ha approvato contenuti e termini dell’accordo tra l’ente locale e un istituto di credito, riguardo al giudizio pendente avanti alla Cassazione. La prima tappa della vicenda risale all’agosto del 2005 quando il Comune di Faenza e la banca stipularono un contratto derivato su tassi di interesse di tipo collar, a valere su buoni obbligazionari comunali emessi dal Comune medesimo. Alla fine di dicembre del 2006, poi, Comune e istituto di credito procedevano alla risoluzione anticipata e alla contestuale sottoscrizione di un nuovo contratto derivato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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