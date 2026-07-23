Condannato a un anno Il famosissimo attore finisce nei guai | accuse gravissime

Notizia in breve

Un gruppo di quattro giovani ha causato danni a diverse vetture parcheggiate a Rho tra il 20 e il 21 maggio. Il tribunale di Milano ha condannato uno degli imputati a un anno di reclusione. L’episodio di vandalismo si è verificato alle porte del capoluogo lombardo e ha coinvolto veicoli parcheggiati in quella zona. La condanna si riferisce a un singolo imputato, senza ulteriori dettagli sui responsabili o sulle modalità dell’atto.