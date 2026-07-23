Il grande live è diventato una piccola macchina economica personale. Non si paga soltanto l’artista. Si paga l’accesso a un evento raro, la possibilità di esserci, la trasferta, il tempo, il racconto da condividere. Per questo il prezzo stampato sul biglietto racconta solo una parte della storia. Secondo le stime di settore, il prezzo medio di un biglietto per la musica live in Italia si colloca intorno ai 45-46 euro, ma quel numero diventa quasi teorico quando si sommano prevendita, commissioni, trasporti, cena, acqua, eventuale hotel e merchandising. Per una coppia che si sposta da un’altra città, una data in uno stadio può facilmente superare i 250-400 euro. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Concerti 2026, la musica dal vivo è diventata un lusso?

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Concerto Geolier, Live Maradona 26 UHD

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L’estate dei concerti salasso: perché la musica dal vivo è ormai un lusso per pochiI biglietti per i concerti di artisti come Annalisa, Vasco Rossi, Tiziano Ferro, Irama e Geolier sono ormai in vendita a prezzi molto elevati.

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