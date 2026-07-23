Con la serie tv Elle Reese Witherspoon ci riporta nel mondo rosa e luccicante di Legally Blonde Ma pur avendo tutti i costumi del film non li ha prestati all' attrice che interpreta Elle Woods il suo vecchio personaggio

Da amica.it 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Venticinque anni dopo l’uscita del film cult Legally Blonde – La Rivincita delle Bionde,  l’avvocatessa in rosa Elle Woods è tornata. Però, al liceo. A luglio è uscita su Prime Video la serie tv Elle, prequel del film. La storia è ambientata prima dell’ingresso ad Harvard: Elle va ancora al liceo, ma un trasloco inaspettato nella grigia Seattle la costringe ad abbandonare la sua vita dorata a Bel Air. Reese Witherspoon, protagonista del primo film e co-produttrice della nuova serie tv, ha trovato in Lexi Minetree l’erede perfetta: stessi capelli biondi, stesso ottimismo, stesso guardaroba tutto rosa. I costumi, però, reggeranno il confronto con quelli di Reese Witherspoon nel film? Stessa costumista, nuovi look. 🔗 Leggi su Amica.it

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© Amica.it - Con la serie tv "Elle", Reese Witherspoon ci riporta nel mondo rosa e luccicante di "Legally Blonde". Ma, pur avendo tutti i costumi del film, non li ha prestati all'attrice che interpreta Elle Woods, il suo vecchio personaggio...
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