Comunicato Stampa | CRV - Presentato in Consiglio regionale il libro di Giorgia Miazzo Migrazioni italiane in Europa

Da iltempo.it 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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In Consiglio regionale è stato presentato il libro di Giorgia Miazzo, “Migrazioni italiane in Europa”. L’opera analizza gli spostamenti di italiani nel secondo dopoguerra, basandosi su una ricerca approfondita. Viene illustrata la mobilità e l’integrazione degli italiani in vari paesi europei, evidenziando i flussi migratori e le trasformazioni sociali. Il testo si focalizza su fatti storici e dati, senza commenti o interpretazioni.

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Un'opera che ripercorre una delle pagine più significative della storia italiana del secondo dopoguerra. Attraverso un rigoroso lavoro di ricerca storica, fotografie d'epoca e testimonianze dirette, il libro ricostruisce il percorso di milioni di connazionali emigrati in Europa alla ricerca di lavoro e di una vita migliore, restituendo voce alle loro storie di sacrificio, integrazione e resilienza. Il volume dedica inoltre particolare attenzione alle grandi tragedie del lavoro che hanno segnato l'emigrazione italiana in Europa, contribuendo a preservarne la memoria come patrimonio civile e collettivo. “Il volume ‘Migrazioni italiane in Europa. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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