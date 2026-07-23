In Consiglio regionale è stato presentato il libro di Giorgia Miazzo, “Migrazioni italiane in Europa”. L’opera analizza gli spostamenti di italiani nel secondo dopoguerra, basandosi su una ricerca approfondita. Viene illustrata la mobilità e l’integrazione degli italiani in vari paesi europei, evidenziando i flussi migratori e le trasformazioni sociali. Il testo si focalizza su fatti storici e dati, senza commenti o interpretazioni.

Un'opera che ripercorre una delle pagine più significative della storia italiana del secondo dopoguerra. Attraverso un rigoroso lavoro di ricerca storica, fotografie d'epoca e testimonianze dirette, il libro ricostruisce il percorso di milioni di connazionali emigrati in Europa alla ricerca di lavoro e di una vita migliore, restituendo voce alle loro storie di sacrificio, integrazione e resilienza. Il volume dedica inoltre particolare attenzione alle grandi tragedie del lavoro che hanno segnato l'emigrazione italiana in Europa, contribuendo a preservarne la memoria come patrimonio civile e collettivo. “Il volume ‘Migrazioni italiane in Europa. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Comunicato Stampa: CRV - Presentato in Consiglio regionale il libro di Giorgia Miazzo “Migrazioni italiane in Europa"

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