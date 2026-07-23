come vedere la replica di x factor 2025

Domenica sera è andata in onda la replica della diciannovesima edizione di X Factor Italia, trasmessa su Sky. La trasmissione, che ha debuttato nel 2008 su Rai 2, è tornata nel 2025 dopo diciassette anni. La replica permette di rivedere le performance e le selezioni dei concorrenti di questa edizione. La puntata è stata resa disponibile per chi desidera rivivere le emozioni del talent show.

A distanza di diciassette anni dal suo debutto su Rai 2 nel 2008, è tornato nel 2025 con la sua diciannovesima edizione di X Factor Italia in onda su Sky. Come sempre, il talent show offre una grande possibilità ai talenti nascenti del panorama italiano, destinati ad entrare a far parte della scena musicale. La stagione si è aperta con la riconferma di Giorgia alla conduzione. Ad assumere il ruolo di giudici sono invece Manuel Agnelli, Jake La Furia, Achille Lauro e Paola Iezzi. Un cast stellare pronto a fare scintille di puntata in puntata. Vi siete persi l’ultima puntata del talent show musicale? Non c’è da preoccuparsi: esistono diverse possibilità di rivederle in TV e streaming. 🔗 Leggi su Tutto.tv

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