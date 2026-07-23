Chiara Ferragni ringrazia i fan per il sostegno | Ho lavorato molto su me stessa

Chiara Ferragni ha ringraziato i fan per il sostegno, affermando di aver lavorato molto su se stessa. Recentemente ha parlato dei momenti difficili vissuti negli ultimi anni, tra cui la forte esposizione mediatica legata alla vicenda del ‘pandoro gate’, che ha portato a una gogna pubblica. La influencer ha condiviso di aver affrontato quel periodo con impegno personale, senza fornire dettagli specifici.

Chiara Ferragni parla dei momenti difficili della sua vita e ringrazia i fan per il loro supporto. Gli ultimi anni sono stati difficili per Chiara Ferragni, da un momento all’altro infatti si è ritrovata ad affrontare una vera e propria gogna mediatica quando è esplosa la vicenda del ‘pandoro gate’. Chiara Ferragni su TikTok (Screen TikTok @chiaraferragni) L’influencer era abituata a ricevere affetto e ammirazione sui social e in molti hanno continuato a sostenerla, tantissime però sono state le critiche e i durissimi attacchi. A peggiorare la situazione è stata anche la rottura con Fedez, i due stavano già vivendo un periodo di crisi che è diventata insanabile dopo il ‘pandoro gate’. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

Segui gli aggiornamenti su Chiara Ferragni.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Chiara Ferragni ringrazia i fan: Vi amo, siete il mio sostegno!

Notizie e thread social correlati

Chiara Ferragni sui periodi difficili: “Ho lavorato su me stessa e sono riuscita a capirmi molto di più”A dicembre 2023, Chiara Ferragni ha condiviso sui social un messaggio riguardante i periodi difficili attraversati.

Chiara Ferragni reagisce alle ultime rivelazioni su Fedez: quel semplice like racconta molto più di quanto sembriUna influencer ha attirato l’attenzione dopo aver messo un like su un video su TikTok, suscitando molte reazioni online.

Argomenti più discussi: Come sta Fedez? Il rapper rimane in ospedale: dopo gli accertamenti al Fatebenefratelli il ricovero all’Humanitas; Chiara Ferragni rompe il silenzio dopo la nascita del figlio di Fedez.

Ora mi capisco di più, Chiara Ferragni parla a cuore aperto: il video TikTokChiara Ferragni torna con un video TikTok: il messaggio ai fan dopo la tempesta mediatica e personale degli ultimi anni. novella2000.it

Chiara Ferragni, il video e quei mi piace: rompe il silenzio dopo il terzo figlio di FedezDopo la nascita del terzo figlio di Fedez, Chiara Ferragni rompe il silenzio con un video su TikTok. Le sue parole e i mi piace. donnaglamour.it