Chi L’ha Visto tutti conduttori che hanno rifiutato il posto di Federica Sciarelli

Nessun nome è stato ancora annunciato per la conduzione della prossima stagione di “Chi L’ha Visto?”. La Rai non ha comunicato chi sostituirà Federica Sciarelli, che ha lasciato il programma dopo 22 anni. Diversi conduttori sono stati proposti o hanno rifiutato l’incarico, ma ancora nessuna conferma ufficiale. La trasmissione resta senza volto ufficiale in attesa di indicazioni.

Chi condurrà la prossima stagione di “Chi L’ha Visto?” Al momento non si sa, la Rai non ha ancora comunicato il conduttore, o la conduttrice, che prenderà il posto di Federica Sciarelli, che ha detto addio dopo ben 22 anni. Sappiamo però chi, tra i papabili sostituti, ha rifiutato di condurre il programma. Dopo ben 22 anni Federica Sciarelli ha deciso di lasciare la conduzione di “Chi l’ha visto?”, lo storico programma televisivo, di genere criminologico e investigativo, in onda su Rai 3. Un addio che nessuno si aspettava, soprattutto i tanti fan del programma abituati da così tanti anni ad avere lei come punto di riferimento: “Questi 22 anni sono stati una bellissima passeggiata” ha detto la Sciarelli, con le lacrime agli occhi, nel corso della sua ultima puntata. 🔗 Leggi su Novella2000.it

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