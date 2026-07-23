Adelio Candido, 29 anni, è stato identificato come il principale collaboratore di Ruben Amorim nello staff tecnico del Milan. È considerato un esperto di tattica e svolge un ruolo di fiducia all’interno del team. Candido viene descritto come una figura chiave nel settore tecnico, con un focus particolare sugli aspetti strategici e tattici della squadra.

Adelio Candido è il più fidato collaboratore di Ruben Amorim nello staff tecnico del Milan. Ha solo 29 anni ed è considerato una sorta di genio della tattica. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Segui gli aggiornamenti su Milan.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Fernandes, Ferro, Cândido e Vital: chi sono i membri dello staff tecnico di AmorimRúben Amorim è stato annunciato come nuovo allenatore del Milan, con un contratto di due anni fino al 2028 e opzione fino al 2029.

Milan, Letizia difende Amorim: "Solo due anni fa veniva considerato un top"Il Milan ha difeso il centrocampista Amorim, sottolineando che solo due anni fa era considerato un giocatore di livello elevato.

Argomenti più discussi: Chi è Adelio Candido, a 29 anni è considerato il cervello tattico dello staff di Amorim al Milan; Chi è Adelio Candido, l’assistente di Amorim diventato virale; Non solo Nico Paz, l’altra stella nascente del calcio argentino; Il terzino goleador è sulla bocca di tutti: chi è la sorpresa del Mondiale.

Mentre sui social rimbalzano commenti beceri e superficiali sulla sua corporatura, la realtà racconta una storia completamente diversa. Adelio #Candido non è solo un assistente, è l’uomo che, dal 2018, cammina fianco a fianco con Ruben Amorim, scalando x.com

Chi è Adelio Candido, a 29 anni è considerato il cervello tattico dello staff di Amorim al MilanSi chiama Adelio Candido e a soli 29 anni è già considerato il cervello tattico dello staff di Ruben Amorim. Il tecnico portoghese, diventato nuovo allenatore del Milan, ha voluto con sé proprio il ... fanpage.it