Chi è Adelio Candido a 29 anni è considerato il cervello tattico dello staff di Amorim al Milan
Adelio Candido, 29 anni, è stato identificato come il principale collaboratore di Ruben Amorim nello staff tecnico del Milan. È considerato un esperto di tattica e svolge un ruolo di fiducia all’interno del team. Candido viene descritto come una figura chiave nel settore tecnico, con un focus particolare sugli aspetti strategici e tattici della squadra.
Adelio Candido è il più fidato collaboratore di Ruben Amorim nello staff tecnico del Milan. Ha solo 29 anni ed è considerato una sorta di genio della tattica. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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Mentre sui social rimbalzano commenti beceri e superficiali sulla sua corporatura, la realtà racconta una storia completamente diversa. Adelio #Candido non è solo un assistente, è l’uomo che, dal 2018, cammina fianco a fianco con Ruben Amorim, scalando x.com
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