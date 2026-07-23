CercaBergamo hai indovinato il particolare misterioso? Ecco la soluzione e la storia che nasconde

Due lettere dipinte su un muro sono il dettaglio che svela il mistero nel quiz dell’estate, riservato agli abbonati de L’Eco di Bergamo. La settima puntata del gioco ha come elemento centrale questo indizio. La storia nascosta dietro alle lettere non è stata ancora rivelata. Il quiz si svolge nel contesto di un’iniziativa estiva dedicata ai lettori abbonati. Nessun altro dettaglio sul contenuto o sulla soluzione è stato comunicato.

IL GIOCO DELL’ESTATE. Queste due lettere dipinte su un muro sono l’indizio che porta al quiz della settima puntata nel nostro gioco dell’estate, riservato agli abbonati de L’Eco di Bergamo. Ecco la soluzione. Due semplici lettere, «LA», dipinte su un muro, erano il dettaglio da indovinare questa settimana nell’appuntamento della rubrica «CercaBergamo». Avete capito dove si trovano? Avete risposto al sondaggio? In questa puntata sveliamo la soluzione e vi raccontiamo la storia di questo luogo. Il gioco è riservato agli abbonati de L’Eco di Bergamo, edizione cartacea o digitale. Clicca su ACCEDI per leggere contenuti esclusivi e articoli di approfondimento come questo! Se non lo hai ancora fatto, registrati e associa la tua email all'abbonamento carta. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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