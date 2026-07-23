Il Comune di Cavriglia ha convocato un'assemblea pubblica per discutere del progetto di un nuovo campo da golf a 18 buche. L'incontro si è svolto il 23 luglio 2026. L'iniziativa riguarda un intervento considerato importante per lo sviluppo del territorio. La riunione ha coinvolto cittadini e rappresentanti locali per approfondire i dettagli del progetto.

Arezzo, 23 luglio 2026 – Il Comune di Cavriglia ha promosso un'assemblea pubblica per fare il punto sul progetto del nuovo campo da golf a 18 buche, un intervento ritenuto strategico per lo sviluppo del territorio. L'incontro è in programma questa sera alle ore 21 presso la Sala Silvano Poggi di Castelnuovo dei Sabbioni ed è aperto a tutta la cittadinanza. Nel corso della serata l'amministrazione comunale illustrerà lo stato di avanzamento dei lavori, fornendo un aggiornamento sul cantiere e sulle prossime fasi dell'intervento. Saranno inoltre presentate le prospettive future legate alla realizzazione dell'impianto, destinato a rappresentare un'importante opportunità di crescita per il territorio sotto il profilo sportivo, turistico ed economico. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Cavriglia, assemblea pubblica sul nuovo campo da golf a 18 buche

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