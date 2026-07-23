Capricorno

Da internazionale.it 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un tabù inutile potrebbe essere il divieto di parlare di certe piante in pubblico. Violare questa regola non comporta danni se si condivide la conoscenza senza diffamare o danneggiare altre persone o specie. In botanica, la consociazione si riferisce alla crescita vicina di piante che si aiutano reciprocamente, condividendo sostanze nutritive, respingendo parassiti e migliorando il terreno e il microclima.

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Compiti a casa: dai un nome a un tabù inutile e spiega come lo violeresti se non facesse male a nessuno. In botanica si parla di consociazione quando alcune piante prosperano perché crescono vicine, si scambiano sostanze nutritive, respingono i parassiti, migliorano il terreno e il microclima. I popoli indigeni delle Americhe coltivavano insieme le “tre sorelle”: il mais offriva ai fagioli un graticcio naturale, i fagioli arricchivano il terreno di azoto e la zucca ombreggiava il suolo, trattenendo l’umidità e ostacolando la crescita delle erbacce. È un principio su cui faresti bene a riflettere in questo periodo, . Le persone, gli strumenti e le influenze che scegli di consociare saranno determinanti per la tua produttività e il tuo benessere. 🔗 Leggi su Internazionale.it

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