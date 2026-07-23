Candidati per incarichi di supplenza come docente o personale ATA con la MAD sulla piattaforma di Voglioinsegnareit
Le persone interessate a incarichi di supplenza come docenti o personale ATA possono presentare domanda tramite la piattaforma Voglioinsegnare.it utilizzando la Messa a Disposizione (MAD). La MAD consente a chi possiede un titolo di studio compatibile di candidarsi per posizioni temporanee nel settore scolastico. La procedura online permette di inviare la propria candidatura e aggiornare i dati in modo diretto e immediato. La piattaforma è accessibile a chi desidera mettersi in lista per eventuali supplenze, senza limiti di età o requisiti aggiuntivi specifici.
Che cos’è la Messa a Disposizione (MAD) La Messa a Disposizione (MAD) è uno strumento che permette a chiunque abbia un titolo di studio coerente (diploma o laurea) di inviare una candidatura spontanea direttamente alle scuole italiane per offrire la propria disponibilità a ricoprire incarichi di supplenza come docente o come personale ATA, anche senza. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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