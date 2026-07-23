Le bonifiche dell’ex sito industriale Fratelli Re di Schiantarelli Giovanni & C. sono state completate, eliminando due ferite ambientali della zona. Gli interventi di bonifica sui siti considerati orfani sono stati realizzati, portando alla definitiva rimozione di sostanze inquinanti. La chiusura delle operazioni segna la conclusione di un percorso di recupero ambientale iniziato anni fa. Gli interventi hanno riguardato la rimozione di materiali contaminati e la messa in sicurezza dell’area.

La Brianza cancella due ferite ambientali del suo passato industriale. Sono state completate le bonifiche dell’ex Fratelli Re di Schiantarelli Giovanni & C. Sas di Monza e dell’ex Relub di Bovisio Masciago, due dei sedici “ siti orfani ” inseriti nel piano di risanamento promosso dalla Regione Lombardia e finanziato in larga parte con le risorse del Pnrr. Un tassello importante di un programma che, sul territorio brianzolo, lascia ancora aperti soltanto i delicati interventi alla Lombarda Petroli di Villasanta e alle aree ex Snia di Cesano Maderno. I risultati sono stati illustrati a Palazzo Pirelli dal presidente della Regione, Attilio Fontana, e dall’assessore ad Ambiente e Clima, Giorgio Maione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Cancellate due ferite ambientali. Le bonifiche dei ’siti orfani’. Fratelli Re e Relub, addio veleni

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