In Commissione Sanità è passata una proposta di legge sull’assistenza sanitaria di base per le persone senza fissa dimora. La legge, definita semplice, garantisce a chi non ha una casa il diritto alle cure. Il primo firmatario ha sottolineato che nessuno dovrebbe perdere accesso ai servizi sanitari a causa della mancanza di un’abitazione. La proposta ora passa all’esame dell’aula.

“Una legge semplice, nel senso più bello della parola, di cui sono, con orgoglio, il primo firmatario: chi non ha una casa non può perdere anche il diritto alle cure”. Così dichiara il consigliere del Partito Democratico Franco Picarone. “I cittadini campani senza dimora potranno scegliere il proprio medico di base e accedere ai Livelli Essenziali di Assistenza, come ogni altro cittadino. La fragilità non è una colpa, e nessun diritto può essere negato a chi si trova in difficoltà. Quello alla salute è un di diritto elementare che diventa oggi una conquista di civiltà anche per la Campania”. “In Italia chi rimane senza residenza, in automatico perde anche il diritto al medico di base: negare un diritto fondamentale, quello alla salute sancito dall’art. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Campania: approvata in Commissione Sanità la proposta di legge sull’assistenza sanitaria di base ai senza fissa dimora

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