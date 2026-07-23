Cambiare vita è una scelta Preparati ai nuovi concorsi della pubblica amministrazione con un supporto concreto di Eurosofia

Da orizzontescuola.it 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Eurosofia offre supporto per i nuovi concorsi pubblici, invitando a investire su sé stessi e cambiare vita. La formazione mira a preparare i candidati alle prove di selezione, promuovendo opportunità di stabilità e crescita professionale nel settore pubblico. Il momento per iniziare è considerato ora, sottolineando l'importanza di una decisione personale per un nuovo percorso lavorativo.

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Il momento giusto per iniziare è oggi. Ogni cambiamento importante nasce da una decisione: investire su sé stessi. I concorsi pubblici rappresentano una delle opportunità più concrete per costruire un futuro professionale stabile, qualificato e ricco di prospettive. Non sono semplicemente una selezione, ma il punto di partenza di un nuovo percorso di vita, capace. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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