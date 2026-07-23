Caldo | temperature in calo dopo il picco ma l’estate 2026 resta tra le piu’ bollenti

Le temperature in Italia sono in calo dopo il picco di caldo delle ultime settimane, ma l’estate 2026 si conferma tra le più calde mai registrate. Le previsioni indicano una diminuzione dei valori massimi, anche se continueranno a essere elevate rispetto alla norma. Le regioni hanno sperimentato giorni con temperature superiori ai 40 gradi, e le condizioni climatiche rimangono estreme. Nessuna variazione significativa è prevista nei prossimi giorni, mentre le temperature continueranno a mantenersi sopra le medie stagionali.

Il caldo record che ha colpito l’Italia nelle ultime settimane sembra avviarsi verso una fase di attenuazione, sebbene l’estate 2026 rimanga caratterizzata da temperature eccezionali. Le punte di calore hanno raggiunto quasi i 45 gradi al Sud e nelle Isole, con diverse città, tra cui Roma, sotto allerta meteo rossa. A fare il punto sulla situazione meteorologica è stato il colonnello Francesco Laurenzi, ospite del programma “La Vita in Diretta”, condotto da Manuela Moreno su Rai 1. Laurenzi ha spiegato che il picco di calore è in fase di conclusione, aprendo la strada a un graduale abbassamento delle temperature. Fenomeni meteorologici estremi. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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Terza ondata di caldo africano in Italia: temperature fino a 45 gradi, allerta prolungata

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