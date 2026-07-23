A Taranto, si registra un caldo estremo che ha portato alla firma di un’ordinanza sulla sicurezza dei lavoratori all’aperto. La UIL ha dichiarato che questa ordinanza deve essere rispettata e che nessuna scadenza può mettere a rischio la salute dei lavoratori. La situazione ha sollevato preoccupazioni riguardo alle condizioni di lavoro durante le alte temperature, con particolare attenzione alle misure di tutela previste dalla normativa.

Tarantini Time Quotidiano Il caldo torrido che sta interessando il territorio ionico riporta l’attenzione sulla sicurezza di chi lavora all’aperto. La UIL Taranto chiede il rigoroso rispetto dell’ordinanza della Regione Puglia che limita le attività lavorative esposte al sole tra le 12:30 e le 16 nei giorni in cui il rischio da stress termico è elevato. A intervenire è il coordinatore territoriale della UIL Taranto, Gennaro Oliva, che richiama imprese e stazioni appaltanti a organizzare i cantieri nel rispetto delle misure previste dal provvedimento regionale, con particolare riferimento ai lavori per i Giochi del Mediterraneo, agli interventi sulla rete Bus Rapid Transit (BRT), ma anche ai cantieri stradali, all’edilizia, alla manutenzione urbana, alla logistica e a tutte le attività svolte all’aperto. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

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© Tarantinitime.it - Caldo estremo a Taranto, la UIL: “L’ordinanza va rispettata, nessuna scadenza vale la salute dei lavoratori”

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