Caldo 2 città da bollino rosso oggi ma il fresco durerà poco | quarta ondata di calore a inizio agosto

Oggi, giovedì 23 luglio, due città italiane sono segnate con il bollino rosso a causa delle alte temperature, mentre altre località presentano bollini verdi e gialli. Cagliari e Palermo registrano i valori più elevati, mentre nel resto del paese le temperature sono in calo. La quarta ondata di calore a inizio agosto si sta attenuando, ma il fresco previsto durerà poco. La situazione climatica rimane sotto stretta osservazione.

Stop al caldo estremo sull'Italia: oggi, giovedì 23 luglio, solo due città da bollino rosso (Cagliari e Palermo) mentre altrove, complice il calo delle temperature, ci saranno bollini verdi e 6 gialli. Ma non durerà molto: verso la quarta ondata di calore a inizio agosto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Caldo, Milano città da bollino rosso. Toccate punte di 39 gradi

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