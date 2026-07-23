Le trattative più calde del calciomercato coinvolgono la Juventus, che cerca un attaccante, mentre il Napoli ha rallentato le operazioni. Il Milan attende di definire il futuro di un proprio giocatore. Le quotazioni di Yamal e Haaland superano i 220 milioni di euro ciascuno, mentre il Chelsea ha stabilito un nuovo record di spesa con acquisti continui. La sessione si fa più intensa mentre le valutazioni di mercato continuano a salire.

Il calciomercato entra nella fase più calda. Le big di Serie A continuano a lavorare tra acquisti, cessioni e trattative, mentre all’estero si registrano valutazioni sempre più fuori scala e un Chelsea che continua a spendere senza sosta. Ecco le principali notizie della giornata. Juventus, caccia al centravanti e Kessié resta un’opzione. La Juventus continua a cercare il numero nove da regalare a Luciano Spalletti. Il primo obiettivo resta Randal Kolo Muani, ma il Paris Saint-Germain continua a chiedere circa 50 milioni di euro e la trattativa procede a rilento, con la Juve ferma a quota 40. Restano vive anche le piste che portano a Pellegrino e, più defilato, ad Alexander Sorloth. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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© Lanotiziagiornale.it - Calciomercato, la Juve a caccia del bomber. Il Napoli frena, il Milan aspetta Leao. E intanto le quotazioni di Yamal e Haaland sfondano i 220 milioni ciascuno. Mentre il Chelsea segna il record

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