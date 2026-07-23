Calcio Napoli si lavora alle cessioni | l’elenco dei giocatori in uscita

Il Calcio Napoli sta definendo le cessioni dei giocatori. Iaccarino è vicino all’Arezzo, mentre Rao si avvicina al Pisa. Sono in corso anche trattative con il Frosinone per Cheddira, Hasa e Zerbin. La società si sta concentrando sulle uscite dei calciatori, con diverse trattative in corso.

Il Calcio Napoli lavora alle cessioni: Iaccarino verso l’Arezzo, Rao vicino al Pisa. Contatti con il Frosinone per Cheddira, Hasa e Zerbin. Il Calcio Napoli comincia a muoversi anche sul fronte delle uscite. La società azzurra sta lavorando su più operazioni per sistemare la rosa e trovare una nuova destinazione ai giocatori che potrebbero avere meno spazio nella prossima stagione. Secondo quanto riportato dal Corriere del Mezzogiorno, tra le trattative già avviate figura quella per Gennaro Iaccarino, destinato a trasferirsi all’Arezzo. Emanuele Rao sarebbe invece vicino al Pisa. Iaccarino potrebbe dunque proseguire la propria carriera con la maglia dell’Arezzo, mentre per Rao si starebbe avvicinando l’approdo al Pisa. 🔗 Leggi su 2anews.it

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