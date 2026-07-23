BOLERO CARMINA BURANA sabato 25 luglio l’Ensemble Symphony Orchestra

Da udine20.it 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Sabato 25 luglio si terrà il concerto di apertura della 66ª edizione di un festival musicale, con l’Ensemble Symphony Orchestra che eseguirà “Bolero” e “Carmina Burana”. L’evento si svolge nell’anno del 50° anniversario del terremoto che colpì il Friuli, in particolare il città di Majano, uno dei comuni più danneggiati. Il concerto è dedicato a ricordare quell’evento che ha segnato profondamente la regione.

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Nell’anno del 50° anniversario del devastante terremoto del Friuli, Majano, fra i comuni più colpiti dal sisma, dedica il concerto di apertura della  66ª edizione  del suo festival a questo drammatico avvenimento che sconvolse per sempre la vita del Friuli Venezia Giulia.  Sabato 25 luglio, sul grande palco dell’Area Concerti con inizio alle  21.30, andrà in scena uno spettacolo dalla grande intensità e potenza musicale:  Bolero Carmina Burana, proposto dalla  Ensemble Symphony Orchestra, composta da oltre 200 fra musicisti e coristi, sotto la direzione del  M° Giacomo Loprieno. I  biglietti  per l’evento, organizzato da Zenit srl, in collaborazione con la Regione Friuli Venezia Giulia, PromoTurismoFVG e Pro Majano, sono ancora in vendita sul circuito  Ticketone  e lo saranno anche alle biglietterie del concerto sabato dalle  18. 🔗 Leggi su Udine20.it

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