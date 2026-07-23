Durante un'operazione dei Carabinieri sono stati arrestati 12 sospetti affiliati a Cosa Nostra nel territorio di Petrosino. È stato diffuso un video che documenta il blitz e le attività di polizia durante le operazioni. La gestione della cellula mafiosa locale è stata smantellata con questa azione.

È di 12 arresti il bilancio di una vasta operazione condotta dai Carabinieri contro l’organizzazione mafiosa Cosa Nostra nel territorio di Petrosino. L’azione, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia, è stata eseguita nella mattinata odierna e ha portato all’emissione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di diversi soggetti ritenuti responsabili di gravi reati, tra cui associazione mafiosa, estorsione e traffico di sostanze stupefacenti. Le indagini: due anni di lavoro per ricostruire la rete mafiosa Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, il blitz ha visto impegnati i militari del Comando Provinciale di Trapani, con il supporto operativo dei colleghi dei Comandi Provinciali di Palermo, Enna, Agrigento, Caltanissetta e Messina. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Blitz contro Cosa Nostra, il video dell'operazione: smantellata la cellula mafiosa di Petrosino

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