Un esempio di tabù inutile è il divieto di ridere in pubblico. Se questa regola non facesse male a nessuno, si potrebbe ignorarla senza conseguenze, permettendo alle persone di esprimersi liberamente. Nei prossimi mesi, si consiglia di dedicarsi maggiormente a momenti di svago e divertimento senza sensi di colpa, vivendo con più leggerezza e spontaneità.

Compiti a casa: dai un nome a un tabù inutile e spiega come lo violeresti se non facesse male a nessuno. I prossimi mesi saranno un periodo ideale per triplicare la tua dedizione al divertimento sfrenato. T’invito a partecipare a più baldorie e celebrazioni del solito e a essere pronta ad animare le occasioni sociali con grosse dosi di ironia e spirito di convivialità. Avrai anche il potere di infondere leggerezza e allegria nelle tue relazioni intime. Perciò, cara , ti nomino maestra delle feste dello zodiaco. Spero che interpreterai il tuo ruolo con il massimo dell’entusiasmo, dell’inventiva e della gioia. 🔗 Leggi su Internazionale.it

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Bilancia luglio 2026

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