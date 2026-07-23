di Paolo Moramarco Fabrizio Biasin ha commentato a Tutti Convocati analizzando le critiche estive sul mercato e le aspettative stagionali. Le sue parole. Ospite della trasmissione di Radio 24 Tutti Convocati, Fabrizio Biasin ha analizzato la situazione dell’ Inter, evidenziando come le critiche estive sul mercato spesso contraddicano le previsioni di inizio stagione, quando il club viene indicato tra i favoriti per lo scudetto. SULLE CRITICHE ESTIVE – «Negli ultimi anni, a fine luglio, l’Inter è indicata sempre come la società che non riesce a risolvere questioni di mercato. Poi inizia il campionato e come per magia tutti puntano il dito dicendo che è l’Inter deve vincere lo scudetto, le altre devono arrivare quarte». 🔗 Leggi su Internews24.com

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© Internews24.com - Biasin avverte: «Inter? A fine luglio sempre criticata per il mercato, poi a inizio campionato favorita come per magia»

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Biasin fa il punto sul mercato dell’Inter: da Provedel al caso Bastoni. Ecco le sue paroleFabrizio Biasin ha commentato il mercato dell’Inter durante una trasmissione, parlando di trattative in corso e delle strategie del club.

Si parla di: Biasin svela i piani dell'Inter per la fascia destra e su Perisic aggiunge: Lui è in attesa.

Biasin: Ci si incazza con l'Inter, ma poi deve vincere... A chi critica il mercato rispondo...L'ambiente Inter è in fermento per un mercato che, fin qui, ha regalato ben poche soddisfazioni ai tifosi nerazzurri ... msn.com

Biasin: Inter e Napoli male in Champions. Il problema non sono i club, ma il sistemaOspite di Radio CRC, Fabrizio Biasin, giornalista di Libero ed editorialista di TuttoMercatoWeb.com, ha analizzato il momento del calcio italiano in Europa: Sia Inter che Napoli hanno fatto una ... tuttomercatoweb.com