Beautiful ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata in streaming

Da tutto.tv 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

La puntata di oggi di Beautiful è andata in onda nel primo pomeriggio su Canale 5. Chi desidera rivedere l’episodio può trovarlo disponibile in streaming, anche in replica. La soap opera americana, trasmessa da oltre 25 anni, continua a mantenere alta l’attenzione dei telespettatori con le sue trame e personaggi. La replica può essere visualizzata su piattaforme online autorizzate, accessibili tramite abbonamento o registrazione.

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Oggi è andata in onda una nuova puntata della soap opera americana Beautiful, che con i suoi episodi allieta da oltre 25 anni il pubblico di Canale 5 nel primo pomeriggio. Ve la siete persa? Niente paura, vi spieghiamo in pochi minuti dove rivedere la replica di Beautiful in streaming del 21 Gennaio, in modo da poter rivivere le nuove trame pensate dalla coppia composta da Bradley Bell insieme a Michael Minnins, che tanto successo stanno riscuotendo nel nostro Paese (e non solo). Non perdiamo altro tempo e iniziamo subito. Come e dove vedere la replica di Beautiful del 23 Luglio. La replica dell’ultima puntata di Beautiful è possibile vederla in TV e in streaming on demand. 🔗 Leggi su Tutto.tv

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