Stasera, giovedì 23 luglio, ritorna Battiti Live 2026 con la quarta puntata. Lo show musicale, trasmesso in prima serata su Canale 5, vede alla conduzione Ilary Blasi, affiancata da Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia. La scaletta include performance di vari artisti, con numeri dal vivo e interventi tra le esibizioni. La puntata si svolge in un teatro all'aperto, con pubblico presente e scenografie luminose.

Ilary Blasi torna questa sera, giovedì 23 luglio, con il quarto appuntamento stagionale di Battiti Live 2026, lo show musicale estivo in onda in prima serata su Canale 5 con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia. Dal palco sul mare di Trani, gli artisti porteranno in scena le hit del momento. Ad arricchire lo show, le performance on the road realizzate in alcune delle località più suggestive della Puglia: questa settimana, Martina Franca, Bari e Alberobello. La scaletta della quarta puntata del 23 luglio 2026. Ecco i cantanti e l’ ordine di esibizione del quarto appuntamento: Quando va in onda Battiti Live 2026. Battiti Live 2026 si è svolto a Trani dal 24 al 28 giugno. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Battiti Live 2026, la scaletta della quarta puntata

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Tim Battiti Live 2026 Ilary Blasi, Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia in Puglia

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