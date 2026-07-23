Un ex wrestler ha spiegato che la sua uscita dalla WWE non fu legata a motivi economici o a conflitti con altri wrestler, ma a una scelta consapevole di non voler fermare l’evoluzione della propria carriera. Ha anche criticato la cultura del clickbait, affermando che il mondo premia il peggio e che questa tendenza influisce anche sui media e sui social. La sua decisione fu quindi motivata dalla volontà di cercare nuove opportunità e di mantenere un percorso di crescita professionale.

Batista ha spiegato che il suo addio alla WWE non fu causato da questioni economiche, da una rivalità con John Cena o da un litigio con la compagnia. La decisione nacque da una convinzione precisa: non voleva permettere che la sua carriera smettesse di evolversi. Intervistato da WOLF Gyms, l’ex campione mondiale ha raccontato di aver lasciato la WWE proprio quando era ancora una delle principali stelle della federazione, perché sentiva che le opportunità che cercava non stavano arrivando. Invece di aspettare un cambiamento che forse non sarebbe mai arrivato, decise di scommettere su sé stesso, lasciando scadere il suo contratto e iniziando una nuova fase della sua vita. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - Batista racconta la sua fuga dalla WWE e attacca la cultura del clickbait: “Il mondo premia il peggio”

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