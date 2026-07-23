Martina Batini, attuale leader del ranking mondiale, e Arianna Errigo, numero 5, sono due fiorettiste di 37 e 38 anni appartenenti al Gruppo Sportivo Carabinieri. Entrambe sono mamme e si definiscono felici, ma hanno espresso preoccupazioni riguardo alla scherma, sostenendo che penalizza chi decide di avere figli. Le atlete hanno sottolineato le difficoltà legate alla conciliazione tra carriera sportiva e maternità.

Una è l’attuale leader del ranking mondiale, l’altra è la numero 5. Martina Batini e la plurititolata Arianna Errigo, fiorettiste del Gruppo Sportivo Carabinieri, sono quasi coetanee: 37 e 38 anni rispettivamente. E oltre alla lunga carriera, hanno un’altra particolarità che le unisce: sono entrambe mamme. Ai Mondiali di Hong Kong, scattati ieri con le prime qualificazioni, saliranno in pedana per le medaglie lunedì e poi giovedì nella gara a squadre. Sono tra le carte da podio più concrete della spedizione azzurra. Non è normale che dopo una gravidanza un'atleta perda tutti i suoi punti al rientro, la regola va cambiata... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Batini e Errigo: "Siamo mamme e atlete felici, ma la scherma penalizza chi fa figli"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

LIVE Scherma, Europei 2026 in DIRETTA: Errigo e Batini agli ottavi nel fioretto! Poker azzurro ai sedicesimi della sciabolaDurante gli Europei di scherma del 2026, due atleti italiani sono approdati agli ottavi nel fioretto, mentre altri quattro hanno superato i...

Europei di Scherma, straordinaria Errigo: conquista l’argento e fa la 23esima medaglia in competizioneDurante la seconda giornata dei Campionati Europei di scherma in Francia, un’atleta italiana ha vinto la medaglia d’argento.

Temi più discussi: Batini e Errigo: Siamo mamme e atlete felici, ma la scherma penalizza chi fa figli; Scherma, le fiorettiste azzurre a caccia del titolo Mondiale. Batini e Favaretto pronte al riscatto post Europeo; Arianna Errigo: Non ho più la motivazione dei 20 anni. Una volta in Nazionale c’erano scherzi pesanti; Antonelli o Russell? È l'ora della scelta Mercedes: Spa sarà cruciale e Kimi è in vantaggio.

Scherma, le fiorettiste azzurre a caccia del titolo Mondiale. Batini e Favaretto pronte al riscatto post EuropeoMartina Batini, Martina Favaretto, Arianna Errigo e Anna Cristino. Un quartetto che ogni nazione del mondo invidierebbe e che sul quale l'Italia punta ... oasport.it

Italia ancora sul tetto d'Europa nel fioretto femminile, Francia battuta 45-31L'Italia trionfa nel fioretto femminile ad Antony: Errigo, Batini, Cristino e Favaretto confermano l'oro; sciabola maschile sfuma il bronzo ... gazzettadiparma.it