Alessandro Pajola ha firmato con il Partizan Belgrado, passando dalla Virtus Bologna. L’accordo è stato annunciato ufficialmente e il giocatore si trasferisce in Serbia. Pajola lascia il club bianconero dopo aver giocato diverse stagioni, mentre il Partizan si rafforza con il suo arrivo. La trattativa si è conclusa nelle ultime ore, con il trasferimento che diventa immediatamente operativo. Pajola si unisce così alla squadra serba, pronta a competere nelle competizioni europee.

Da un club bianconero all’altro, dalla Virtus Bologna con cui il rapporto sembrava eterno al Partizan Belgrado che in comune con le V nere, o meglio con il suo passato, qualche stella di prima grandezza ce l’ha. Alessandro Pajola lascia il club nel quale pareva destinato a rimanere per una vita e si accasa in Serbia, in uno dei luoghi e in uno dei club che in questo sport significano moltissimo. Come rimarcato nell’annuncio, l’accordo stipulato è un biennale. Pajola, 27 anni a novembre, ha vissuto praticamente tutto alla Virtus: le giovanili, l’anno di “purgatorio” in A2, la pronta risalita, la vittoria della Champions League nel 2019, quella dell’EuroCup nel 2022, i due scudetti, le due Coppe Italia e le tre Supercoppe Italiane. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Basket: Alessandro Pajola al Partizan, ufficiale l’approdo a Belgrado dell’ex Virtus Bologna

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