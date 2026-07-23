Due aziende di autotrasporti e commercio online di auto sono state colpite da interdittive antimafia in provincia. La Prefettura ha avviato un’azione di prevenzione amministrativa per tutelare l’economia legale e il settore produttivo locale. L’intervento mira a contrastare eventuali tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel comparto.

Tempo di lettura: 2 minuti Prosegue l’azione di prevenzione amministrativa svolta dalla Prefettura a tutela dell’economia legale e del tessuto produttivo provinciale, finalizzata a prevenire e contrastare i tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata. In tale ambito il Prefetto di Benevento, Raffaela Moscarella, ha adottato in data odierna due interdittive antimafia nei confronti di imprese operanti nella provincia di Benevento. Con i provvedimenti di oggi sale a quattro il numero delle interdittive antimafia emesse dall’inizio del corrente anno. I provvedimenti hanno colpito aziende operanti nel settore dell’autotrasporto e del commercio di rottami e materiali di recupero non metallici nonché nel commercio online di autovetture. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Autotrasporti e commercio online di auto: interdittive antimafia per due aziende sannite

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