Atubolu resta una possibilità per la porta della Juve | i pro e i contro di un suo eventuale acquisto

Atubolu rimane una possibilità per la porta della Juventus. La società valuta i vantaggi e gli svantaggi di un suo eventuale acquisto. Tra i punti a favore, ci sono le caratteristiche tecniche e l’età del portiere. Tuttavia, ci sono anche aspetti da considerare, come l’adattamento al campionato e la presenza di altri portieri in rosa. La decisione finale dipenderà dai prossimi sviluppi e dalle valutazioni tecniche.

di Francesco Spagnolo Atubolu è una possibilità per la porta della Juventus. Andiamo ad analizzare nei dettagli i pro e i contro di un suo eventuale acquisto. I dettagli. L’acquisto di Noah Atubolu da parte della Juventus rappresenta un’operazione di mercato intrigante, emersa come alternativa concreta dopo lo stallo per profili più esperti come Emiliano Martínez o Guglielmo Vicario. Il Friburgo offre grandi margini di crescita ed elevata qualità tecnica, pur comportando inevitabili incognite legate al delicato salto di qualità in un top club di livello mondiale. I Pro dell’Operazione Atubolu. QUI: CALCIOMERCATO JUVE, TUTTE LE NOTIZIE AGGIORNATE I Contro dell’Operazione Atubolu. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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