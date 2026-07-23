Durante una puntata di Temptation Island, il conduttore ha parlato all’orecchio di un partecipante, suscitando attenzione tra il pubblico. La scena si è svolta in un falò, con un coinvolgimento diretto di uno dei concorrenti. Tra i protagonisti, c’è una donna portiere professionista che partecipa insieme al suo partner da sedici anni, in un percorso sentimentale segnato da tensioni e confronti. La scena ha generato discussioni sui social e tra gli spettatori.

Programmi Tv, Temptation Island torna a far parlare di sé con un falò che ha lasciato ben poco spazio alle battute. Al centro della scena Diamante, portiere professionista e protagonista di un percorso sentimentale tutt’altro che semplice con Bernadette, la compagna al suo fianco da sedici anni. E Filippo Bisciglia, questa volta, non è riuscito a restare soltanto spettatore. Temptation Island, il falò di Diamante emoziona Filippo Bisciglia. La puntata di Canale 5 ha alternato confronti tesi, confessioni e colpi di scena. Ma il momento che ha conquistato l’attenzione del pubblico è arrivato durante il secondo falò di Diamante. Il 31enne napoletano, dopo giorni di riflessioni, ha ammesso di aver messo finalmente a fuoco i nodi che lo frenavano nella sua relazione con Bernadette. 🔗 Leggi su Tvzap.it

Segui gli aggiornamenti su Temptation Island.

© Tvzap.it - “Ascolta bene…”. Filippo Bisciglia si alza ed ecco cosa dice all’orecchio al fidanzato: colpo di scena a Temptation Island (Foto e video)

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

“Ascolta…”. Filippo Bisciglia si alza ed ecco cosa dice all’orecchio al fidanzato di Temptation IslandDurante l’ultima puntata di Temptation Island, uno dei partecipanti si è alzato e ha sussurrato qualcosa all’orecchio del suo fidanzato.

“Ma cosa ha combinato…”. Filippo Bisciglia apre Temptation Island ed è subito choc generaleLa nuova edizione di Temptation Island è iniziata con un episodio che ha lasciato tutti senza parole.

Filippo Bisciglia, il timoniere che incolla adulti e bambini davanti alla tv con Temptation IslandAncora una serata di successo per Temptation Island che guadagna il 31,6% di share. Un numero che da solo spiega perché il programma resta, anno dopo anno, l’appuntamento che conquista l’estate televi ... 361magazine.com

La rivoluzione di Filippo Bisciglia a Temptation Island, da conduttore discreto a irresistibile tentatoreConsola tutte le fidanzate, le abbraccia, con alcune addirittura si confida. Cosa è successo a Filippo in questa edizione e perché proprio la rottura con la storica compagna Pamela Camassa? elle.com