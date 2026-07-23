Un esercizio di compiti a casa invita a identificare un tabù inutile e a spiegare come si potrebbe violarlo senza causare danni. Nel frattempo, si evidenzia che molte canzoni moderne trattano temi come infatuazione, sesso, cuori infranti e rabbia, mentre sono pochi gli artisti che cantano la tenerezza o l’amore duraturo. La musica contemporanea si concentra principalmente su emozioni intense e passioni immediate, lasciando poco spazio a narrazioni di affetti stabili e profondi.

Compiti a casa: dai un nome a un tabù inutile e spiega come lo violeresti se non facesse male a nessuno. Le vere canzoni d’amore sono rare. Gran parte della musica contemporanea parla di infatuazione, sesso, cuori infranti e rabbia, mentre pochi artisti sembrano interessati a cantare la tenerezza e l’amore duraturo. Nei prossimi mesi, , il tuo mondo interiore andrà controcorrente. Il tuo cuore è pronto a risvegliarsi in modi sorprendenti. Potresti sentire l’impulso di esprimere in musica la tua passione. Se potessi farti un regalo, sarebbe una playlist con le più luminose canzoni d’amore degli ultimi sessant’anni, così avresti una colonna sonora all’altezza delle emozioni rigogliose che sospetto stiano per sbocciare. 🔗 Leggi su Internazionale.it

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Ariete luglio 2026

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