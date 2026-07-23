Aquilani come Guardiola? L' azione del Sassuolo è da videogioco

Il Sassuolo ha mostrato un'azione di gioco che ricorda le manovre di un videogioco, sotto la guida di Alberto Aquilani. L'ex centrocampista sta plasmando la squadra in vista della stagione 2026-27, dopo aver preso il comando dalla precedente guida tecnica. La squadra si prepara ad affrontare il campionato con un nuovo stile di gioco, evidenziato nelle prime manifestazioni stagionali.

Si inizia a vedere l'impronta di Alberto Aquilani sul nuovo Sassuolo, che si prepara ad affrontare la stagione 202627 con l'ex allenatore del Catanzaro alla guida, dopo l'addio di Fabio Grosso. Nella vittoria per 4-1 sul Padova in amichevole, i neroverdi hanno dato prova dei primi insegnamenti tattici. 🔗 Leggi su Video.gazzetta.it

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