Antonella Fiordelisi svela le canzoni che le hanno dedicato | la risposta spiazza i fan

Antonella Fiordelisi ha condiviso sui social le canzoni che, secondo lei, sono state dedicate a lei. La sua risposta ha sorpreso i follower, che si sono divisi tra commenti di sorpresa e curiosità. La giornalista ha pubblicato una serie di post in cui ha elencato i brani, senza fornire ulteriori dettagli sui destinatari delle dediche. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata riguardo alle motivazioni dietro le scelte musicali.

. Antonella Fiordelisi torna a raccontarsi sui social e lo fa con uno di quei botta e risposta che finiscono inevitabilmente per attirare l’attenzione dei follower. Nelle sue Instagram Stories, l’influencer ha risposto a una curiosa domanda ricevuta attraverso il box delle domande: “Ti hanno dedicato canzoni ma un gelato (un gusto) te l’hanno mai dedicato?”. La replica di Antonella è arrivata con la consueta ironia: “No, non mi hanno mai dedicato un gelato e direi MENOMALE”, accompagnando il messaggio con un’emoji divertita. Ma è stata soprattutto la parte successiva della risposta a incuriosire il pubblico. Leggi anche Marco Mengoni prepara la sorpresa dell’autunno televisivo. 🔗 Leggi su 361magazine.com

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Antonella Fiordelisi Relazione seria e privacy protetta

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