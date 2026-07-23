In Italia, in due anni si sono registrate circa 600 vittime di annegamento. L’aumento dei casi è collegato alle alte temperature estive, con incidenti in piscina, tuffi mortali in mare e persone trascinate dalle acque dei laghi. I dati indicano che chi si espone a questi rischi, soprattutto durante le ondate di calore, ha maggior probabilità di trovarsi in situazioni pericolose. Le autorità invitano alla massima attenzione e all’uso di dispositivi di sicurezza.

Complici le intense ondate di calore, l’estate 2026 sembra un ‘bollettino di guerra’: incidenti in piscina, tuffi in mare letali, bagnanti risucchiati dalle acque del lago. Un problema serio, non solo in Italia. L’annegamento causa nel mondo trenta vittime l’ora, oltre 300.000 decessi all’anno. E quasi un quarto sono bambini sotto i cinque anni. A livello globale, questa è tra le dieci principali cause di morte tra i 5 e i 14 anni, e il pericolo aumenta a causa dei cambiamenti climatici. Il monito arriva dall’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), in occasione della giornata mondiale per la Prevenzione degli Annegamenti, proclamata dall’Onu per il 25 luglio. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - Annegamento in Italia, 600 vittime in 2 anni: ecco chi rischia di più

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