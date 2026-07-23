Anna Tatangelo ha pubblicato i primi scatti pubblici della figlia, Beatrice, nata oltre sette mesi fa. La cantante ha condiviso le immagini sui social, mantenendo un atteggiamento riservato. La decisione di mostrare la bambina arriva senza foto con il suo compagno, suscitando curiosità tra i follower. Nessun dettaglio sul ruolo o sulla presenza del partner nelle immagini. La pubblicazione rappresenta il primo momento in cui l’artista ha condiviso pubblicamente immagini della figlia.

Anna Tatangelo ha voluto condividere i primi scatti pubblici di sua figlia, ma lo fa seguendo una linea molto precisa. A oltre sette mesi dalla nascita della piccola Beatrice, la cantante ha deciso di sbilanciarsi sui social destando sospetti per l’assenza di foto con il suo compagno. Lui. però, ha trovato il modo di intervenire e di fare un gesto importante. Anna Tatangelo e le prime foto della figlia Beatrice. Anna Tatangelo ha accolto la figlia Beatrice lo scorso 3 gennaio, nata dalla relazione con Giacomo Buttaroni, allenatore di calcio lontano dal mondo dello spettacolo. Nelle scorse ore, la cantante ha pubblicato per la prima volta alcune immagini della bambina, scegliendo però di non mostrarne il viso. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

© Anticipazionitv.it - Anna Tatangelo mostra per la prima volta sua figlia: forte gesto del suo compagno

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Fred De Palma, Anitta, Emis Killa - LA TESTA GIRA (Testo)

Temi più discussi: Anna Tatangelo: le prime foto della figlia Beatrice | L’assenza del compagno Giacomo Buttaroni fa discutere; Anna Tatangelo mostra la figlia Beatrice a 7 mesi dal parto: il compagno non c'è, ma fa un gesto; Anna Tatangelo al mare con la figlia Beatrice, nata dal compagno Buttaroni, le foto in spiaggia e il VIDEO della pappa al tramonto; Anna Tatangelo mostra per la prima volta sua figlia: forte gesto del suo compagno.

Anna Tatangelo al mare con la figlia Beatrice, nata dal compagno Buttaroni, le foto in spiaggia e il VIDEO della pappa al tramonto x.com

Anna Tatangelo: le prime foto della figlia Beatrice | L’assenza del compagno Giacomo Buttaroni fa discutereAnna Tatangelo si mostra per la prima volta con la figlia Beatrice mentre è in vacanza al mare. Il compagno Giacomo Buttaroni si è limitato a commentare ... ilsussidiario.net

Anna Tatangelo mostra Beatrice a 7 mesi dal parto: il gesto di Giacomo ButtaroniAnna Tatangelo ha mostrato per la prima volta la figlia Beatrice, nata lo scorso 3 gennaio e avuta con l’allenatore di calcio Giacomo Buttaroni. bigodino.it