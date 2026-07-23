Anduril svela il drone-cannoniera che volerà con gli elicotteri da attacco

Anduril ha presentato un drone armato, dotato di un cannone, progettato per volare insieme agli elicotteri da attacco. Il drone può operare in coordinamento con i velivoli tradizionali, integrandosi nelle missioni militari. La società statunitense ha mostrato il dispositivo come una possibile evoluzione nel settore, con capacità di supporto e potenzialmente di sostituzione in alcune operazioni. La presentazione suggerisce un passo avanti nella tecnologia dei droni militari, pensato per lavorare in sinergia con gli elicotteri.

La risposta alla domanda se i droni abbiano reso obsoleti gli elicotteri da attacco è forse arrivata da Anduril. La società statunitense specializzata in tecnologie militari a intelligenza artificiale basata in California ha infatti recentemente presentato Thunder, un drone autonomo a due rotori basculanti pensato per essere un mezzo collaborativo per gli elicotteri da attacco come gli AH-64 Apache dell’esercito USA. Il convertiplano, a trave di coda singolo e due derive a V di circa 90 gradi, è in grado di trasportare dieci missili Hellfire o settantasei razzi da 70 mm e il primo volo è previsto per il 2027, come annunciato dall’azienda.... 🔗 Leggi su It.insideover.com

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