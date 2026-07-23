Amorim vuole sfoltire la rosa | triplo addio in arrivo

Notizia in breve

Il Milan sta pianificando di ridurre la rosa, con tre giocatori destinati a partire. Dopo aver acquisito Gonçalo Ramos e Mario Gila, la società sta lavorando per cedere alcuni elementi. Ruben Amorim ha comunicato che ci saranno cambiamenti nella formazione, indicando la volontà di liberarsi di tre calciatori. La società sta trattando le cessioni, anche se non sono stati ancora ufficializzati i nomi dei giocatori coinvolti. La strategia mira a riorganizzare il gruppo prima di ulteriori investimenti.