Amorim vuole sfoltire la rosa | triplo addio in arrivo
Il Milan sta pianificando di ridurre la rosa, con tre giocatori destinati a partire. Dopo aver acquisito Gonçalo Ramos e Mario Gila, la società sta lavorando per cedere alcuni elementi. Ruben Amorim ha comunicato che ci saranno cambiamenti nella formazione, indicando la volontà di liberarsi di tre calciatori. La società sta trattando le cessioni, anche se non sono stati ancora ufficializzati i nomi dei giocatori coinvolti. La strategia mira a riorganizzare il gruppo prima di ulteriori investimenti.
Dopo i colpi in entrata rappresentati da Gonçalo Ramos e Mario Gila, il Milan è al lavoro per cercare di rinforzare la propria rosa, ma prima dovrà cedere con Ruben Amorim che ha dato indicazioni chiare sul futuro dei rossoneri. Amorim lavora al mercato del Milan (Ansa Foto) – calciomercato.it Ci sono dei calciatori che non sembrano rientrare nei piani del club meneghino con Fofana, Loftus-Cheek ed Estupinan che sono pronti a salutare la squadra. Il primo a salutare sarà l’esterno della nazionale ecuadoriana, ormai ad un passo dall’Aston Villa. Per Fofana potrebbe arrivare un ritorno in patria con diverse società francesi interessate al suo cartellino, mentre Loftus-Cheek piace molto al Coventry di Frank Lampard. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
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Ruben Amorim vuole ancora Gonçalo Inacio, ma prima il Milan deve sfoltire la rosa. Il mercato rossonero continua a muoversi, ma al momento la priorità è chiara: prima le uscite, poi i nuovi innesti. Nonostante questo, alcuni nomi restano sotto osservazione e facebook
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