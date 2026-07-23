Altre Indagini Scuola Diaz – Genova 21 luglio 2001 al Festival di EMERGENCY

Da ilpost.it 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

A venticinque anni dal G8 di Genova, si ricordano le violenze avvenute durante i giorni del vertice. Si tratta delle aggressioni da parte delle forze di polizia nella scuola Diaz e delle torture nella caserma di Bolzaneto. Sono stati avviati processi e indagini per fare chiarezza su quanto accaduto, con ricostruzioni di quei momenti da parte di testimoni e documenti giudiziari. L’evento è stato oggetto di approfondimenti e ricostruzioni pubbliche, anche in occasione di un festival dedicato a EMERGENCY.

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A venticinque anni dal G8 di Genova, Stefano Nazzi ricostruisce alcuni dei momenti più gravi di quei giorni: le violenze della polizia nella scuola Diaz, le torture nella caserma di Bolzaneto, e le indagini e i processi che seguirono. L'incontro fa parte della rassegna Tempi coraggiosi, all'interno del Festival di EMERGENCY: cinque incontri - in programma il 5 e il 6 settembre - ideati e curati dalla redazione del Post. Un percorso breve e diretto dentro fenomeni sociali, politici e culturali del nostro tempo, dove il coraggio si fa storia. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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L'ESTATE NERA: GENOVA G8 2001

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