Altre Indagini Scuola Diaz – Genova 21 luglio 2001 al Festival di EMERGENCY

Notizia in breve

A venticinque anni dal G8 di Genova, si ricordano le violenze avvenute durante i giorni del vertice. Si tratta delle aggressioni da parte delle forze di polizia nella scuola Diaz e delle torture nella caserma di Bolzaneto. Sono stati avviati processi e indagini per fare chiarezza su quanto accaduto, con ricostruzioni di quei momenti da parte di testimoni e documenti giudiziari. L’evento è stato oggetto di approfondimenti e ricostruzioni pubbliche, anche in occasione di un festival dedicato a EMERGENCY.