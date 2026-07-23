Alfonsine scontro tra due auto | morto l' agricoltore 46enne Mirko Saraceni Ferite lievi per la 24enne alla guida dell' altro mezzo
Nella notte alle porte di Alfonsine, un incidente tra due auto ha causato la morte di un uomo di 46 anni. La vittima, alla guida di una Fiat Punto, si è scontrata con una Mini Cooper condotta da una donna di 24 anni, rimasta ferita in modo lieve. L'incidente è avvenuto nel Ravennate e sono ancora in corso le verifiche sulle cause dello scontro.
Un tragico incidente è avvenuto la scorsa notte alle porte di Alfonsine nel Ravennate: un 46enne alla guida di una Fiat Punto, Mirko Saraceni, è morto dopo essersi scontrato con una Mini Cooper guidata da una giovane di 24 anni. L'incidente è avvenuto in via Stroppata, uno stradone che collega il comune di Alfonsine con i vicini paesi di Fusignano e Lugo. La dinamica deve ancora essere chiarita dai carabinieri, sono in corso infatti gli accertamenti dopo i sopralluoghi di questa notte appena successivi all’incidente avvenuto poco dopo l’1 di notte. Stando a quanto si apprende la 24enne non sarebbe risultata positiva all'alcol test. 🔗 Leggi su Corrieredibologna.corriere.it
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