Nella notte alle porte di Alfonsine, un incidente tra due auto ha causato la morte di un uomo di 46 anni. La vittima, alla guida di una Fiat Punto, si è scontrata con una Mini Cooper condotta da una donna di 24 anni, rimasta ferita in modo lieve. L'incidente è avvenuto nel Ravennate e sono ancora in corso le verifiche sulle cause dello scontro.

Un tragico incidente è avvenuto la scorsa notte alle porte di Alfonsine nel Ravennate: un 46enne alla guida di una Fiat Punto, Mirko Saraceni, è morto dopo essersi scontrato con una Mini Cooper guidata da una giovane di 24 anni. L'incidente è avvenuto in via Stroppata, uno stradone che collega il comune di Alfonsine con i vicini paesi di Fusignano e Lugo. La dinamica deve ancora essere chiarita dai carabinieri, sono in corso infatti gli accertamenti dopo i sopralluoghi di questa notte appena successivi all’incidente avvenuto poco dopo l’1 di notte. Stando a quanto si apprende la 24enne non sarebbe risultata positiva all'alcol test. 🔗 Leggi su Corrieredibologna.corriere.it

© Corrieredibologna.corriere.it - Alfonsine, scontro tra due auto: morto l'agricoltore 46enne Mirko Saraceni. Ferite lievi per la 24enne alla guida dell'altro mezzo

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