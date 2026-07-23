Il set per le riprese del nuovo film di Aldo, Giovanni e Giacomo si trova a Borgo Tossignano, nel comune guidato dal sindaco Mauro Ghini. I produttori, Indiana Production e Medusa Film, hanno avviato i contatti con l’amministrazione alcuni mesi fa, accompagnati da sopralluoghi ispettivi. La produzione sta lavorando per realizzare le scene del film intitolato ‘Magari un’altra volta’.

Borgo Tossignano, 23 luglio 2026 – Tossignano set per le riprese del nuovo film di Aldo, Giovanni e Giacomo. I contatti tra i produttori della pellicola, targata Indiana Production e Medusa Film, e l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Mauro Ghini sono partiti alcuni mesi fa con tanto di sopralluoghi ispettivi. Un’intesa coperta, però, da un rigorosissimo riserbo come impongono le prassi del settore. In queste ore la notizia, invece, è diventata di dominio pubblico su web e social grazie agli scatti realizzati da alcuni tossignanesi in compagnia del popolare trio di comici. Ma anche per i tanti avvistamenti della roulotte dello staff parcheggiata di fronte al cimitero di Borgo Tossignan o. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Aldo, Giovanni e Giacomo a Borgo Tossignano: riprese per ‘Magari un’altra volta’

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