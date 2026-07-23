addio a bruno fierro il cordoglio unisce la politica irpina

Notizia in breve

È morto Bruno Fierro, figura storica della sinistra in Irpinia. Era stato sindaco di Montella e assessore provinciale all’Ambiente. La notizia ha suscitato cordoglio tra esponenti politici della regione. La sua scomparsa è stata comunicata ufficialmente, senza ulteriori dettagli sulla causa o le circostanze. La sua figura politica ha avuto un ruolo di rilievo nel panorama locale. La notizia è stata diffusa attraverso canali istituzionali e social.