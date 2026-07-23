Addio a Bruno Fierro il cordoglio unisce la politica irpina
È morto Bruno Fierro, figura storica della sinistra in Irpinia. Era stato sindaco di Montella e assessore provinciale all’Ambiente. La notizia ha suscitato cordoglio tra esponenti politici della regione. La sua scomparsa è stata comunicata ufficialmente, senza ulteriori dettagli sulla causa o le circostanze. La sua figura politica ha avuto un ruolo di rilievo nel panorama locale. La notizia è stata diffusa attraverso canali istituzionali e social.
Tempo di lettura: 4 minuti La politica irpina dice addio a Bruno Fierro, storico dirigente della sinistra, già sindaco di Montella e assessore provinciale all’Ambiente. Con la sua scomparsa se ne va uno dei protagonisti di una stagione politica che ha segnato profondamente l’Irpinia, caratterizzata da una lunga militanza nel Partito Comunista Italiano e, successivamente, nei partiti che ne hanno raccolto l’eredità dopo la svolta della Bolognina. Un percorso politico vissuto sempre con coerenza, mantenendo saldo il legame con la comunità di Montella e con i valori che hanno accompagnato il suo impegno pubblico. Numerosi i messaggi di cordoglio arrivati nelle ultime ore. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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Si parla di: Addio a Bruno Fierro, storico testimone della sinistra irpina; Addio a Bruno Fierro, storico sindaco di Montella e figura della sinistra irpina.
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