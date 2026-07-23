Un compito a casa chiede di scegliere un tabù inutile e spiegare come lo si violerebbe senza danno. Lo scrittore Alain de Botton afferma che la persona che si sposa è più complessa e inquietante di quanto si creda al momento di dichiarare il proprio amore.

Compiti a casa: dai un nome a un tabù inutile e spiega come lo violeresti se non facesse male a nessuno. Secondo lo scrittore Alain de Botton, “la persona che sposiamo è sempre molto più straordinaria, inquietante e complessa di quanto immaginassimo quando le abbiamo dichiarato il nostro amore”. T’invito ad applicare questa rivelazione elettrizzante alle persone che hai vicino. Se nascondono misteri che non hai ancora esplorato, i vostri rapporti difficilmente diventeranno stanchi e noiosi. Perfino chi credi di conoscere bene contiene profondità sconosciute. Vivi le relazioni più familiari come scoperte continue. 🔗 Leggi su Internazionale.it

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