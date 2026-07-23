A che punto sono le assunzioni del personale docente per il 2026 27? Ne parliamo nella newsletter Diventare Insegnanti di venerdì 24 luglio

Da orizzontescuola.it 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il 24 luglio nella newsletter Diventare Insegnanti si è parlato delle assunzioni del personale docente per l’anno scolastico 202627. L’obiettivo è coprire 46.642 posti, con il primo step previsto per il 30 luglio. La situazione varia da regione a regione, con alcuni territori che stanno ancora definendo le assegnazioni e altri che si avvicinano alla conclusione delle procedure.

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A che punto sono le assunzioni del personale docente per l’a.s. 202627? Obiettivo coprire 46.642 posti, ma il primo step è il 30 luglio. Regione per regione, a che punto siamo. Ne parliamo nella newsletter del 24 luglio. La newsletter sarà inviata nel pomeriggio di venerdì, dopo le 18. Entro giovedì 23 puoi inviare il . L'articolo A che punto sono le assunzioni del personale docente per il 202627? Ne parliamo nella newsletter Diventare Insegnanti di venerdì 24 luglio . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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