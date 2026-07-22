Zètema assume 67 persone a Roma anche a tempo indeterminato | i profili richiesti

Zètema Progetto Cultura ha aperto 67 posti di lavoro a Roma, con contratti a tempo indeterminato. La società, attiva nei settori della cultura, del turismo, degli eventi e dello sport, ha pubblicato sei nuovi avvisi di selezione. I profili richiesti includono diverse figure professionali, senza specificare i dettagli delle posizioni. Le candidature sono aperte e le selezioni sono in corso.

Roma, 22 luglio 2026 – Zètema Progetto Cultura cerca 67 persone da assumere a Roma. La società strumentale di Roma Capitale, attiva nei settori della cultura, del turismo, degli eventi e dello sport, ha pubblicato sei nuovi avvisi di selezione. Le opportunità comprendono sei assunzioni a tempo pieno e indeterminato e 61 contratti part-time a tempo determinato per le attività dell’Ippodromo delle Capannelle. Le scadenze vanno dal 28 luglio al 20 agosto 2026. I profili ricercati sono molto diversi: addetti alla promozione, operatori help desk, astronomi, tecnici, hostess e steward, cassieri, operatori per le riprese televisive e un maniscalco. Tutti gli avvisi e i modelli necessari sono disponibili nella sezione “Lavora con noi” di Zètema. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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