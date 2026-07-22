S ul red carpet di Spider-Man: Brand New Day a Città del Messico, tra i flash e le urla dei fan si è alzata una voce più audace delle altre: « Mi sposeresti, per favore? ». Zendaya ha alzato le spalle e ha risposto con tre semplici parole: « È troppo tardi ». La conferma di quello che i fan sospettano da mesi: il matrimonio segreto con Tom Holland, il compagno di sempre e collega di scena nella saga Marvel. Zendaya, il best of beauty dell'attrice. guarda le foto Gli indizi che si accumulavano da mesi. A giugno era stato lo stesso Tom, in un’intervista a Esquire, a lasciarsi sfuggire quasi una conferma delle nozze. E più di recente, durante un’intervista con il podcast Dish, gli è stato chiesto quale persona avrebbe voluto portare in viaggio in Grecia. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Zendaya ha risposto con un sorriso e poche parole a una proposta di matrimonio arrivata da un fan sul red carpet di "Spider-Man: Brand New Day" in Messico

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