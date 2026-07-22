Zambonelli | Talenti housing e Fiera | ecco le tre priorità della Camera di Commercio

La Camera di Commercio di Bergamo ha annunciato tre priorità principali: sviluppare talenti, promuovere l’housing e potenziare la Fiera. La sostenibilità, secondo l’ente, riguarda anche la crescita economica e sociale del territorio, non solo l’ambiente. L’obiettivo è favorire un ambiente favorevole alle imprese e alle istituzioni, sostenendo le grandi trasformazioni in corso.

La sostenibilità non è soltanto una questione ambientale. Per la Camera di Commercio di Bergamo significa soprattutto creare le condizioni perché il territorio continui a crescere, accompagnando imprese e istituzioni nelle grandi trasformazioni economiche e sociali. È questa la visione che emerge dalle parole del presidente Giovanni Zambonelli, a margine della presentazione del sesto Bilancio di sostenibilità, illustrato martedì 21 luglio nella Sala Giunta di Largo Belotti. “Il Bilancio racconta il lavoro che la Camera svolge e, soprattutto, la ricaduta concreta che questo lavoro genera sulle imprese e sul territorio. Il nostro compito è misurare gli impatti e restituire il valore che produciamo a favore della collettività”, spiega il presidente. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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